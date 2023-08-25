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Корнеев не видит смысла в расширенном списке сборной России по футболу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о предстоящих учебно-тренировочных сборах национальной команды России по футболу.

«Не вижу логики в расширенных списках сборной России. 36 игроков — это как три состава. Ничего, кроме увеличения стоимости кандидата в национальную команду, это не несёт», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По словам бывшего тренера сборной России, когда короткий список будет, то по нему уже можно рассуждать.

«Сейчас я думаю, что в расширенный список попали те футболисты, которые на виду», — добавил Корнеев.

Тренерский штаб сборной России 24 августа объявил расширенный состав. В список вошли 36 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.




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