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Беляев: у «Спартака» есть неплохая глубина состава перед стартом в КХЛ

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Спортивный директор московского «Спартака» Роман Беляев не исключил, что будут ещё сделаны приобретения до старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Если будут запросы от тренерского штаба, будем реагировать. У нас есть ещё одно место для иностранца, но пока на рынке нет иностранцев. Мы довольны тем, что сделали в межсезонье. Считаем, что у нас есть неплохая глубина состава», — цитирует Беляева ТАСС.

Он подчеркнул, что удовлетворённым трансферной компанией на 100% можно быть редко.

«У нас приоритет — это усиление линии обороны. Будет это игрок с русским паспортом или иностранец, покажет время. На данный момент на рынке нет игроков, которые могут усилить нашу команду», — заключил Беляев.

В «Спартак» летом в том числе пришли Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин и Ансель Галимов. Красно-белые 2 сентября в стартовом матче сезона примут на своём льду пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Ранее главный тренер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов не исключил переход нападающего Ильи Ковальчука в команду.

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