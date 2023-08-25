Беляев: у «Спартака» есть неплохая глубина состава перед стартом в КХЛ
«Если будут запросы от тренерского штаба, будем реагировать. У нас есть ещё одно место для иностранца, но пока на рынке нет иностранцев. Мы довольны тем, что сделали в межсезонье. Считаем, что у нас есть неплохая глубина состава», — цитирует Беляева ТАСС.
Он подчеркнул, что удовлетворённым трансферной компанией на 100% можно быть редко.
«У нас приоритет — это усиление линии обороны. Будет это игрок с русским паспортом или иностранец, покажет время. На данный момент на рынке нет игроков, которые могут усилить нашу команду», — заключил Беляев.
В «Спартак» летом в том числе пришли Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин и Ансель Галимов. Красно-белые 2 сентября в стартовом матче сезона примут на своём льду пекинский «Куньлунь Ред Стар».
Ранее главный тренер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов не исключил переход нападающего Ильи Ковальчука в команду.