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Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России

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Нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев уверен, что хоккей гораздо популярнее футбола в России.

«Я всегда за то, чтобы поговорить, потому что по телевидению один футбол. Все это заметили, нужно исправлять, что-то с этим делать, нужно что-то новое придумывать, больше снимать. Хоккей, я считаю, номер один вид спорта в России», — цитирует Каменева ТАСС.

27-летний форвард предложил сравнить достижения сборной России по хоккею и футболу.

«Как сказал наш капитан: посмотрите, кто сколько выиграл, всё сразу понятно», — добавил Каменев.

В коллекции сборной России по хоккею одна золотая, две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали. Пять побед на чемпионатах мира. Три раза национальная команда занимала второе место, пять раз — третье. У сборной России по футболу одна бронзовая медаль чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею.

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