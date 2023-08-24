Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России
«Я всегда за то, чтобы поговорить, потому что по телевидению один футбол. Все это заметили, нужно исправлять, что-то с этим делать, нужно что-то новое придумывать, больше снимать. Хоккей, я считаю, номер один вид спорта в России», — цитирует Каменева ТАСС.
27-летний форвард предложил сравнить достижения сборной России по хоккею и футболу.
«Как сказал наш капитан: посмотрите, кто сколько выиграл, всё сразу понятно», — добавил Каменев.
В коллекции сборной России по хоккею одна золотая, две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали. Пять побед на чемпионатах мира. Три раза национальная команда занимала второе место, пять раз — третье. У сборной России по футболу одна бронзовая медаль чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею.