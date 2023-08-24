Чемпионка Европы по борьбе Велиева завоевала золото фестиваля университетского спорта
24-летняя спортсменка из Красноярска заняла первое место в весовой категории до 68 кг.
Также золото выиграли Мария Тюмерекова (до 50 кг), Лейла Карымова (до 55 кг), Юлия Артышко (до 62 кг), Златослава Степанова (до 65 кг), Валерия Трифонова (до 76 кг), Гюльтакин Ширинова (до 53 кг), Марзия Садигова (до 72 кг), Бермет Нуридин Кызы (до 59 кг), Анхела Альварес Мартинес (до 57 кг).
Ранее сообщалось, что дзюдоистку из Ирана не пустили на татами в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб.