Жамалетдинов: Слуцкий для меня — никакой тренер

Нападающий «Волгаря» Тимур Жамалетдинов рассказал о взаимоотношениях с экс главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

«В основу меня впервые привлёк Слуцкий? Я бы не назвал это привлечением в основу. Под его руководством я провёл всего несколько тренировок. Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то — плохой. А для меня никакой», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В его активе пять голов в 41 матче за клуб. Футболист также играл за «Лех» в сезоне-2019/20. 26-летний нападающий в 18 матчах забил три мяча. Сейчас экс-форвард московского ЦСКА выступает в составе «Волгаря» в Первой лиге.

Ранее Жамалетдинов сообщил, что в целом к российским футболистам относятся хорошо в Польше.