Колосков: сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Неизвестно, как скоро Захарян начнёт стабильно играть за новую команду — это зависит от очень разных факторов. Ему необходимо много работать, потому что в начале этого сезона он был не в лучшей форме. Сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что сделать это будет не очень легко.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч.