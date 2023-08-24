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Колосков: сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Колосков: сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям
  • РИА Новости

«Неизвестно, как скоро Захарян начнёт стабильно играть за новую команду — это зависит от очень разных факторов. Ему необходимо много работать, потому что в начале этого сезона он был не в лучшей форме. Сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что сделать это будет не очень легко.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч.

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