Колосков: сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям
- РИА Новости
«Неизвестно, как скоро Захарян начнёт стабильно играть за новую команду — это зависит от очень разных факторов. Ему необходимо много работать, потому что в начале этого сезона он был не в лучшей форме. Сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что сделать это будет не очень легко.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч.