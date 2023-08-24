Анчелотти — о Беллингеме: он компенсирует отсутствие Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме.

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима. Он серьёзный, зрелый и весьма талантливый парень. Удивительно только то, что ему всего 20 лет», — приводит слова Анчелотти Marca.

14 июня стало известно, что Беллингем из дортмундской «Боруссии» перешёл в «Реал». Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов.

Ранее сообщалось, что дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры.