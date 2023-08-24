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Экс-игрок «Реал Сосьедад» надеется, что Захарян сможет заиграть в Испании на уровне Карпина

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Бывший футболист «Реал Сосьедад» Иньиго Идиакес выразил надежду, что полузащитник сборной России по футболу будет только прогрессировать в команде из Сан-Себастьяна.

«Надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно», — цитирует Идиакеса «Евро-Футбол».

Он подчеркнул, что «Реал Сосьедад» — это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и сразу помогают адаптироваться.

«Это большой плюс, когда молодой игрок приезжает в Испанию. Желаю Захаряну быстро адаптироваться и много выиграть», — добавил Идиакес.

23 августа стало известно, что испанский клуб не может заявить Захаряна на матч Примеры из-за проблем с получением международного разрешения.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на сезон Примеры.

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