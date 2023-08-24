Елевич: Швед очень здорово поможет «Црвена звезда» в случае перехода

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что бывшему защитнику московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексею Шведу стоит перейти в белградскую команду «Црвена звезда».

«Не хочу сказать, что он станет там прямо звездой, но поможет он им очень здорово. Убеждён в этом. Если он снова станет выступать в Евролиге, это будет очень хорошо. Буду рад за него», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

Он напомнил, что Швед был очень результативным игроком в Евролиге.

«Хочется отметить, что в последнее время он очень здорово прибавил в передачах. Он игрок неординарный, так что если его приглашает клуб Евролиги, то, конечно», — добавил Елевич.

Накануне стало известно, что Швед может продолжить карьеру в белградском «Црвена звезда». 34-летний российский баскетболист ведёт переговоры с сербским клубом. Нынешний тренер «Црвена звезда» — Душко Иванович, с которым Швед работал в «Химках» в сезоне-2016/17.

Россиянин в сезоне-2022/23 в составе ЦСКА набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее Швед заявил, что не знает, где продолжит карьеру после ухода из ЦСКА.