Гирёв: фестиваль университетского спорта помогает ознакомиться с русской культурой
«Мероприятия больше заточены под иностранцев, дают им познакомиться с нашей культурой и историей. На самом деле очень интересно, всем участникам рекомендую сходить, как только появится время», — цитирует Гирёва ТАСС.
Спортсмен подчеркнул, что доволен своим выступлением.
«Учитывая, что сейчас идёт предсезонная подготовка. Вне соревнований я по большей части ем и сплю», — рассказал 23-летний пловец из Ярославской области.
Гирёв завоевал золотую медаль в заплыве на 200 м вольным стилем.
Соревнования пройдут до 31 августа с участием более 4 тыс. студентов из 36 стран мира. В рамках состязаний разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым.