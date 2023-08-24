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Гирёв: фестиваль университетского спорта помогает ознакомиться с русской культурой

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Серебряный призёр Олимпиады по плаванию Иван Гирёв считает, что на Международном фестивале университетского спорта иностранные атлеты познакомятся с русской культурой и историей.

«Мероприятия больше заточены под иностранцев, дают им познакомиться с нашей культурой и историей. На самом деле очень интересно, всем участникам рекомендую сходить, как только появится время», — цитирует Гирёва ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что доволен своим выступлением.

«Учитывая, что сейчас идёт предсезонная подготовка. Вне соревнований я по большей части ем и сплю», — рассказал 23-летний пловец из Ярославской области.

Гирёв завоевал золотую медаль в заплыве на 200 м вольным стилем.

Соревнования пройдут до 31 августа с участием более 4 тыс. студентов из 36 стран мира. В рамках состязаний разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым.

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