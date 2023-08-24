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Щербаченко: «Краснодар» перестроился с дартаньяновского футбола на прагматичный

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Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко считает, что «Краснодар» значительно изменил схему игры в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Краснодар» немножко изменился, перестроившись с такого дартаньянского футбола на более строгий в плане дисциплины, более нацеленный на достижение результатов. Сейчас для решения задач на первый план во многом выходит прагматизм», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол».

Он напомнил, что раньше в команде у Сергея Галицкого была ставка на зрелищность, на атаку, на большое количество моментов.

«В целом «Краснодар» показывает приличный уровень игры, но без запаса прочности. Впрочем, запас прочности сейчас есть мало у кого в Европе, а в российском чемпионате его нет ни у кого», — добавил Щербаченко.

«Краснодар» по итогам пяти туров с 13 очками лидирует в чемпионате России. Далее расположились «Урал» (13), «Динамо» (10), «Зенит» (10), ЦСКА (9).

Ранее предприниматель Олег Тиньков заявил, что игрокам «Краснодара» плевать, что Галицкий на них потратился и душу вложил.





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