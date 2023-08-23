Узнать больше

Жамалетдинов сообщил, что в целом к российским футболистам относятся хорошо в Польше

Короткая ссылка
Бывший нападающий футбольного клуба «Лех» Тимур Жамалетдинов рассказал, как польский таксист неуважительно пообщался с ним.

«Был один случай. Таксист пытался всё время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну». Это говорилось не в грубой форме, но я понимал, что он на негативе», — цитирует Жамалетдинова Sport24.

При этом российский форвард признался, что случай в такси был единственным неприятным инцидентом на почве его гражданства.

Жамалетдинов играл за «Лех» в сезоне-2019/20. 26-летний нападающий в 18 матчах забил три мяча. Сейчас экс-форвард московского ЦСКА выступает в составе «Волгаря» в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что в Польше накажут фанатов «Шлёнска», вывесивших антиукраинские баннеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить