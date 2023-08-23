Жамалетдинов сообщил, что в целом к российским футболистам относятся хорошо в Польше
«Был один случай. Таксист пытался всё время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну». Это говорилось не в грубой форме, но я понимал, что он на негативе», — цитирует Жамалетдинова Sport24.
При этом российский форвард признался, что случай в такси был единственным неприятным инцидентом на почве его гражданства.
Жамалетдинов играл за «Лех» в сезоне-2019/20. 26-летний нападающий в 18 матчах забил три мяча. Сейчас экс-форвард московского ЦСКА выступает в составе «Волгаря» в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что в Польше накажут фанатов «Шлёнска», вывесивших антиукраинские баннеры.