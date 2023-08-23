Metaratings: ФК «Спартак» не ведёт поиски нового главного тренера на замену Абаскалю
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Клуб полностью доверяет испанскому специалисту, а также не ищет кандидатов на его замену, сообщает Metaratings.
Уточняется, что изменения могут произойти «только в спортивном блоке красно-белых в сентябре».
Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2023/24 команда набрала девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
20 августа «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:3 в матче пятого тура чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».