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Metaratings: ФК «Спартак» не ведёт поиски нового главного тренера на замену Абаскалю

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Руководство московского «Спартака» не намерено расставаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Metaratings: ФК «Спартак» не ведёт поиски нового главного тренера на замену Абаскалю
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

Клуб полностью доверяет испанскому специалисту, а также не ищет кандидатов на его замену, сообщает Metaratings.

Уточняется, что изменения могут произойти «только в спортивном блоке красно-белых в сентябре».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2023/24 команда набрала девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

20 августа «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:3 в матче пятого тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».

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