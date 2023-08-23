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Травмированного в матче 2DROTS в Кубке России арбитра заменил 17-летний судья

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Интересный случай произошёл во время матча 1/128 финала Кубка России между московской командой Медийной футбольной лиги 2DROTS и «Муромом».
Травмированного в матче 2DROTS в Кубке России арбитра заменил 17-летний судья
  • Gettyimages.ru

Главный арбитр встречи получил повреждение на 66-й минуте. Его заменил ассистент Александр Захаров, а на бровку вместе Захарова вышел 17-летний резервный судья Игорь Калинин. Для молодого рефери эта игра стала дебютной в профессиональном футболе.

2DROTS обыграл «Муром» (3:1) и вышел в 1/64 финала Кубка. В составе победителей мячи забили Владислав Ослоновский (7-я минута), Александр Степанов (36-я), Годфред Клуцей (83-я). У проигравших отличился Сергей Запалацкий (38-я).

Ранее сообщалось, что «Амкал» проиграл «Текстильщику» по пенальти и вылетел из Кубка России.

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