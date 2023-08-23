A Bola: футболист «Бенфики» Нерес против перехода в «Зенит»

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает A Bola, Нерес знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли в данный момент только о «Бенфике».

По информации источника, форвард не хочет переходить в петербургский клуб.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на €45 млн.