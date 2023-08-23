A Bola: футболист «Бенфики» Нерес против перехода в «Зенит»
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Как сообщает A Bola, Нерес знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли в данный момент только о «Бенфике».
По информации источника, форвард не хочет переходить в петербургский клуб.
В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на €45 млн.