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Пушилин: возрождённый донецкий «Шахтёр» должен выйти в РПЛ

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что футбольному «Шахтёру» поставят задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Пушилин: возрождённый донецкий «Шахтёр» должен выйти в РПЛ
  • РИА Новости

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Работа уже ведётся в активной фазе, клуб «Шахтёр» и ставить перед ним задачу-минимум — выйти в РПЛ», — цитирует Пушилина РИА Новости

30 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта составить план развития «Шахтёра» и обеспечить участие клуба в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Ранее глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о готовности «Шахтёра» выступать в профессиональных российских лигах.

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