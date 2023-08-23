Пушилин: возрождённый донецкий «Шахтёр» должен выйти в РПЛ
- РИА Новости
«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Работа уже ведётся в активной фазе, клуб «Шахтёр» и ставить перед ним задачу-минимум — выйти в РПЛ», — цитирует Пушилина РИА Новости.
30 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта составить план развития «Шахтёра» и обеспечить участие клуба в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
Ранее глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о готовности «Шахтёра» выступать в профессиональных российских лигах.