Смородская: карьера Писарского идёт с горы, дело в личных качествах

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о карьере нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Я бы не делала выводов о том, что он закончился как футболист, но его карьера идёт с горы, это очевидно. Причины? Личные. Дело в человеческих качествах, они у него не лучшие», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. В настоящий момент нападающий лечится после травмы.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что Писарский не пострадал в ДТП.