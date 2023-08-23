Бышовец — о работе Абаскаля: покажите мне того, кто не ошибался

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал последние неудачи московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я думаю, что у Гильермо Абаскаля есть право на ошибку. Очень важно иметь кредит доверия со стороны руководства. Конечно, в какой-то степени результат матча с «Зенитом» закономерен и часть болельщиков недовольны игрой команды, но покажите, кто не ошибался? Вызывают вопросы некоторые позиции стартового состава на эту игру. Полагаю, новичок «Спартака» Тео Бонгонда, который, как и Промес, примеряет на себя роль лидера, должен был начинать в старте. Семак, пожалуй, переиграл наставника красно-белых в тренерской дуэли, поскольку зенитовцы смогли удержать инициативу в матче, а не отдать её москвичам.

Вспоминая дебютный матч Абаскаля у руля команды против «Зенита», можно отметить, что тогда результат вызвал чувство недоверия к тренеру, но тем не менее по ходу сезона «Спартак» прибавил и достойно его завершил. Не думаю, что руководство красно-белых снимет специалиста в случае нескольких поражений. Испанский наставник находится в постоянном поиске оптимальных вариантов состава, и важно, чтобы он работал в тандеме со спортивным директором, как это происходит в «Манчестер Сити», где функционер клуба определяет не только операционные вопросы, но и стратегические», — заявил Бышовец RT.

Также заслуженный мастер спорта СССР полагает, что в словах Гильермо Абаскаля про жёлтую карточку Игнатову, которая сломала игру, нет ничего экстраординарного:

«Мы, наверное, не вправе говорить об эмоциях. После поражения в таком матче он был в малоуправляемом состоянии. Чего только не скажешь, когда получаешь такой результат... Не вижу криминала в его словах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Федун не видит причин для отставки Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».