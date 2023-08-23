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Акинфеев мечтает создать свою футбольную лигу для детских команд

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Вратарь и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтает создать свою лигу, в которой принимали бы участие детские команды.
Акинфеев мечтает создать свою футбольную лигу для детских команд
  • РИА Новости

«Хотим делать всё качественно, чтобы дети наслаждались и получали удовольствие от этого турнира. Что‑то новое хочется всегда видеть и открывать, а не просто играть в футбол и мини‑футбол. Не будем останавливаться на достигнутом, всё‑таки мы мечтаем, может быть, даже о своей лиге», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

В подмосковных Химках прошёл пятый по счёту турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Победителем соревнований стала детская команда столичного «Локомотива», обыгравшая в финале петербургский «Зенит» (5:0). В соревнованиях приняли участие 16 команд юных игроков 2011 года рождения.

Отличительной особенностью турнира является отдельный вид соревнований — кипербол, цель которого — рост зрелищности футбольного противостояния за счёт увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды.

Ранее вратарь «Урала» Илья Помазун высказал мнение, что Акинфеев может выступать до 45 лет.

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