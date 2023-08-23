Помазун: Акинфеев держит высокий уровень

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказал мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может выступать до 45 лет.

«Если здоровье позволяет, а он уровень держит высокий, он может играть, как и Буффон, до 45», — цитирует Помазуна «Матч ТВ».

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев заявил, что будет играть за ЦСКА в 2028 году.