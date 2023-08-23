Скаут-директор «Парижа»: Абдуллина может стать одной из лучших защитниц

Скаут-директор «Парижа» Антуан Феррейра заявил, что уверен в том, что российская футболистка Алсу Абдуллина быстро адаптируется к команде и сможет стать одной из лучших защитниц чемпионата.

«Мы очень рады подписать контракт с Алсу. Мы следили за ней почти три года, но нам не удавалось её привлечь. Ожидание было долгим, но мы очень рады, что это свершилось», — цитирует Феррейру РИА Новости.

22-летняя уроженка Актюбинского (Татарстан) выступает за «Челси» с декабря 2021 года. В составе лондонского клуба Абдуллина стала двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка Англии. За сборную России в 43 матчах футболистка забила пять мячей.

Ранее Абдуллина высказалась о своём переходе в «Париж» на правах аренды.