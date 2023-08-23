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Чесноков считает, что Андреевой будет непросто обыграть Стивенс

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянке Мирре Андреевой будет непросто обыграть американку Слоан Стивенс в матче второго тура на турнире в Кливленде.
Чесноков считает, что Андреевой будет непросто обыграть Стивенс
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Андреевой будет очень непросто победить Стивенс. Шансы 50 на 50, но, может быть, у Стивенс будет небольшое преимущество», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В первом круге россиянка победила Тамару Корпач из Германии со счётом 6:0, 3:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Напомним, что Андреева занимает 67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии 2023 года уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Ранее Мирра Андреева прокомментировала возможную смену гражданства.

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