Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил переход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата», — приводит слова Барриоса Metaratings.

3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.