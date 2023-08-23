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Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил переход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него
  • РИА Новости

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата», — приводит слова Барриоса Metaratings.

3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

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