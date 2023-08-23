«Париж» объявил об аренде российской футболистки «Челси» Абдуллиной
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Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение рассчитано на один сезон.
22-летняя уроженка Актюбинского (Татарстан) выступает за «Челси» с декабря 2021 года. Абдуллина в составе лондонского клуба стала двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка Англии. За сборную России в 43 матчах футболистка забила пять мячей.
Ранее отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, что в посёлке повесили баннер в её честь.