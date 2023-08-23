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Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы до 23 лет

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В пресс-службе Федерации гребного спорта России сообщили, что гребцы не смогут принять участие в первенстве Европы до 23 лет в Германии из-за отказа в выдаче виз.
Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы до 23 лет
  • Gettyimages.ru

«Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодёжи до 23 лет», — приводит пресс-служба слова главного тренера сборной России Александра Зюзина.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

15 августа стало известно, что россияне примут участие в чемпионате мира по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее Путин заявил о деградации МОК из-за политизации мирового спорта.

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