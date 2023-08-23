Худайбердиева откровенно рассказала о борьбе с опасной болезнью

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева призналась, что много лет страдала от пищевого расстройства.

«У меня семь лет была булимия, с моих 12. Из-за этого люди привыкли ко мне как к круглолицей девочке. А я просто вечно была опухшая. Когда у тебя булимия, отёки с тобой постоянно — лицо, глаза, тело», — цитирует фигуристку РИА Новости.

Она добавила, что её спас бывший муж Кирилл Благов.

«Он меня реально вытащил из гроба. Я убивала себя в прямом смысле этого слова», — отметила Худайбердиева.

Девушка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт тренируется под руководством Александра Жулина. Фигуристы — действующие чемпионы страны.

Ранее сообщалось, что Жулин подтвердил информацию о разводе Худайбердиевой.