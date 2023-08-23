Узнать больше

Худайбердиева откровенно рассказала о борьбе с опасной болезнью

Короткая ссылка
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева призналась, что много лет страдала от пищевого расстройства.

«У меня семь лет была булимия, с моих 12. Из-за этого люди привыкли ко мне как к круглолицей девочке. А я просто вечно была опухшая. Когда у тебя булимия, отёки с тобой постоянно — лицо, глаза, тело», — цитирует фигуристку РИА Новости.

Она добавила, что её спас бывший муж Кирилл Благов.

«Он меня реально вытащил из гроба. Я убивала себя в прямом смысле этого слова», — отметила Худайбердиева.

Девушка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт тренируется под руководством Александра Жулина. Фигуристы — действующие чемпионы страны.

Ранее сообщалось, что Жулин подтвердил информацию о разводе Худайбердиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить