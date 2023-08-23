Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по России и Белоруссии.

«Зовут, нигде не участвую, потому что не понимаю позиции этой организации по отношении к нашей стране и Беларуси. Мне с ними обсуждать нечего, я уже сказал однажды — только флаг и вся атрибутика, полное признание и извинения, а потом начнём разговаривать», — цитирует Попова «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.