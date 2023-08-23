Нагорных: «Аталанта» не предлагала «Локомотиву» арендовать Алексея Миранчука
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«К нам нет предложений по аренде Алексея, он играет в Италии», — приводит слова Нагорных РИА Новости.
По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».
Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить «Аталанте» за Миранчука €10 млн.