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Щербакова рассказала, что хочет воплотить на льду образ злодейки

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Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила, почему хотела бы сыграть отрицательного персонажа на льду.

«Насколько помню, отрицательных образов у меня вроде не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать. Но мне кажется, мне будут подбирать всё-таки положительные образы, они более органично мне подходят», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Напомним, что во время сборов в Новогорске в июне у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Фигуристка прервала подготовку и покинула базу. Она планировала вернуться к соревновательной практике. На данный момент фигуристка выступает в Сочи сразу в двух постановках.

Ранее российский фигурист Александр Энберт высказался о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям.

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