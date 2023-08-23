Тиньков: игрокам «Краснодара» плевать, что Галицкий на них потратился и душу вложил

Предприниматель Олег Тиньков высказался об отношении владельца «Краснодара» Сергея Галицкого к воспитанникам своей команды.

«Когда мальчики начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил», — заявил Тиньков на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Бизнесмен добавил, что спортсмены продажные из-за своей короткой по времени карьеры. Он также рассказал, что Галицкий на встрече с ним говорил о том, что не может бросить игроков своей команды.

«Парадокс в том, что эти ребята с удовольствием его бросят, как только им предложат контракт», — отметил Тиньков.

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.