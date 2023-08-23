Кремлёв: WBC сама себя унизила, когда исключила российских боксёров из рейтинга
- РИА Новости
«Организация таким образом сама себя унизила. Болельщики и спонсоры идут смотреть на спортсменов, а не на ассоциацию. Как можно себе сердце вырезать? А WBC себе сердце вырезала», — цитирует Кремлёва «Чемпионат».
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не возвращать признание IBA в связи с допуском россиян.
Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК.