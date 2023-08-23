Непомнящий: понятно, что с шахматистами с Украины отношения в целом стали хуже

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как поменялись его отношения с коллегами.

«Честно говоря, не сказал бы, что что-то сильно изменилось. Понятно, что с шахматистами с Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, также продолжаю общаться», — цитирует шахматиста РИА Новости.

Из-за санкций Международной федерации шахмат россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом вынужденной мерой.