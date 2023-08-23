Президент «Урала» Иванов: никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим
«Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Встреча пятого тура РПЛ прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.
Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.
Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой».