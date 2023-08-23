Узнать больше

Президент «Урала» Иванов: никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не ставил цели на сезон.

«Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Встреча пятого тура РПЛ прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить