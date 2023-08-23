Таберна: от Захаряна многого ждут, учитывая, что он приходит на замену Сильве

Испанский журналист Onda Caro Иньиго Таберна оценил переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я могу сказать вам, что это подписание вызвало много ожиданий у болельщиков «Реал Сосьедад». От Захаряна ждут многого, учитывая, что он приходит на замену такому важному игроку, как Давид Сильва», — приводит слова Таберны Metaratings.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай рассказал, почему клуб решил приобрести именно Захаряна для укрепления центральной линии поля.