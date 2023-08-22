Тотьмянина — о Костомарове: нужно быть сильным, чтобы переступить через себя

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина прокомментировала появление Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».

«Все получили гиперэмоцию, хотя видели Романа Костомарова не в первый раз, в отличие от зрителей. Все стояли и плакали за сценой. Нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния, но и сделать шаг на лёд, переступить через себя. Позволить своей супруге вновь быть в своём мире, отвлечься от этого несчастья», — цитирует Тотьмянину РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд.