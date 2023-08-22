Авербух заявил, что Костомаров сразу согласился участвовать в шоу «Письма любви»

Хореограф Илья Авербух рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сразу принял приглашение поучаствовать в шоу «Письма любви».

«Работали над этим изначально. Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках, а финал родился от истории писем», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.