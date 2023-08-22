Колобков отрицательно отнёсся к решению переименовать стадион имени Исинбаевой

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который назывался в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.

«Отрицательная реакция. Елена Исинбаева — великая спортсменка, которая очень много принесла России и российскому спорту. Я считаю, что это уже перебор, на самом деле. То, что произошло до этого, наверно, послужило поводом для переименования, стоило это всё забыть и не обращать такое внимание», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв назвал перебором переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале.