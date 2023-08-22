Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин сосредоточен и голоден до побед

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился деталями разговора с российским нападающим Александром Овечкиным.

«По разговорам, которые у меня были с ним, чувствуется, что он находится в отличном расположении духа. Он сосредоточен и голоден до побед. Всё, о чём он говорит, — это возвращение в плей-офф, новые победы и что делает команда, чтобы снова стать командой-претендентом», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. 37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф НХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата 13-е место в Восточной конференции.

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