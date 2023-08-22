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Княжук: кататься на свежезаточенных лезвиях — для меня катастрофа, специально туплю их

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Российские фигуристы Илья Княжук и Наталья Хабибуллина поделились нюансами заточки коньков.
Княжук: кататься на свежезаточенных лезвиях — для меня катастрофа, специально туплю их
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«Я катаюсь босиком. Использую только силиконовую защиту. С детства так привык и комфортно себя чувствую. Кататься на свежезаточенных лезвиях — для меня катастрофа. Новые коньки мы получаем всегда заточенными, и я, когда их раскатываю, начинаю даже специально тупить лезвия — ходить по резиновому коврику, скрести лёд, а иногда и борт. Иногда вообще обхожусь без заточки до конца сезона — подправляю лезвия, если только на что-то жёсткое наступил», — заявил Княжук RT.

Хабибуллина отметила, что старается точить свои коньки раз в 1,5 месяца. 

«Иначе мне начинает казаться, что могу слететь с ребра. Понятно, что это чистая психология, но тем не менее. У меня на одной паре как-то почти полностью стесалось внутреннее ребро. Если, допустим, у человека плоскостопие, смещается центр тяжести. Соответственно, и конёк начинает стачиваться иначе», — добавила Хабибуллина. 

Ранее Княжук и Хабибуллина рассказали об особенностях новой короткой программы.

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