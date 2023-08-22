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Княжук: классная программа — та, в которой ты можешь прибавлять до бесконечности

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Фигуристы Илья Княжук и Наталья Хабибуллина рассказали об особенностях новой короткой программы.
Княжук: классная программа — та, в которой ты можешь прибавлять до бесконечности
  • РИА Новости

«Когда исполняешь её на тренировках целиком и с элементами, сразу становится понятно, где и как можно прибавить. Классная программа — та, в которой ты можешь прибавлять до бесконечности», — заявил Княжук в интервью RT.

Хабибуллина также отметила, что сложность постановки заключается в том, что она музыкально акцентирована.

«Нужно не просто выполнить все элементы, но попасть при этом во все акценты. Условно говоря, ты чуть замедлился во вращении, не попал в музыку на дорожке шагов — и общее впечатление тут же смазывается», — добавила Хабибуллина. 

Ранее Княжук рассказал о тренировках во время пандемии.

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