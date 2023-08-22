Агент Миранчука назвал слухами информацию о желании футболиста вернуться в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о желании футболиста вернуться в «Торино».

«Не нужно поддаваться на слухи. Алексей с уважением относится к «Аталанте» и к сеньору Гасперини», — цитирует Шпинёва РИА Новости.

По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить «Аталанте» за Миранчука €10 млн.