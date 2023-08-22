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Дзагоев: Аршавин талантливее меня, я себя реализовал только на 60—70%

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что не смог реализовать свой талант в полной мере.
Дзагоев: Аршавин талантливее меня, я себя реализовал только на 60—70%
  • РИА Новости

«Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту. К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Вот Аршавин — это реально талант. Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60—70», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином» 12 июля 2023 года.

До перехода в казанский клуб Дзагоев играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее в «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева.

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