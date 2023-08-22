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Темнокожего судью избили на футбольном матче любительской лиги в Челябинске

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Темнокожий арбитр Жорж Максим был избит во время футбольного матча Северо-Западной лиги 8×8 между командами «Бажова» и «Катрен» в Челябинске.
Темнокожего судью избили на футбольном матче любительской лиги в Челябинске
  • Gettyimages.ru

Стычка произошла в конце второго тайма после того, как судья удалил футболиста «Бажовы» Титала Снджояна, после чего его одноклубник Телман Снджоян начал кричать на судью, а после нанёс арбитру несколько ударов руками и ногами. Максим постарался постоять за себя и попытался ударить игрока в ответ, но был повален им на землю. Подбежавшие футболисты команд разняли потасовку.

По итогам матча «Бажова» уступила «Катрену» со счётом 3:4.

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