Темнокожего судью избили на футбольном матче любительской лиги в Челябинске

Темнокожий арбитр Жорж Максим был избит во время футбольного матча Северо-Западной лиги 8×8 между командами «Бажова» и «Катрен» в Челябинске.

Стычка произошла в конце второго тайма после того, как судья удалил футболиста «Бажовы» Титала Снджояна, после чего его одноклубник Телман Снджоян начал кричать на судью, а после нанёс арбитру несколько ударов руками и ногами. Максим постарался постоять за себя и попытался ударить игрока в ответ, но был повален им на землю. Подбежавшие футболисты команд разняли потасовку.

По итогам матча «Бажова» уступила «Катрену» со счётом 3:4.

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