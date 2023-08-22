Фигурист Княжук: в пандемию тренировались на даче между грядок
- РИА Новости
«Нам повезло меньше, льда у нас, считайте, не было. Успели провести в Ижевске только три тренировки, после чего каток закрыли. Мы стали ездить на стадион, но вскоре закрыли и его. Мы перебрались на дачный участок Наташиных родителей. Март месяц, грязь кругом, а мы поддержки тренируем между грядок. Вечером шли в баню. Классное время было, несмотря на пандемию», — заявил Княжук в интервью RT.
Ранее Княжук высказался об отсутствии международных стартов.