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Фигурист Княжук: в пандемию тренировались на даче между грядок

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Фигурист Илья Княжук, выступающий в паре с Натальей Хабибуллиной, рассказал, как они занимались во время пандемии.
Фигурист Княжук: в пандемию тренировались на даче между грядок
  • РИА Новости

«Нам повезло меньше, льда у нас, считайте, не было. Успели провести в Ижевске только три тренировки, после чего каток закрыли. Мы стали ездить на стадион, но вскоре закрыли и его. Мы перебрались на дачный участок Наташиных родителей. Март месяц, грязь кругом, а мы поддержки тренируем между грядок. Вечером шли в баню. Классное время было, несмотря на пандемию», — заявил Княжук в интервью RT.

Ранее Княжук высказался об отсутствии международных стартов.

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