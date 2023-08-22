Княжук: российское парное катание сильное, интерес к внутренним соревнованиям не уйдёт

Фигурист Илья Княжук, выступающий в паре с Натальей Хабибуллиной, высказался об отсутствии международных стартов.

«Российское парное катание настолько сильное, что интерес не пропадёт, даже если соревноваться друг с другом придётся долго», — заявил Княжук в интервью RT.

Хабибуллина также отметила, что когда пара начала кататься на взрослом уровне, то поняла, что нужно проделать ещё кучу работы.

«И её надо успеть сделать, прежде чем задумываться о международных стартах. Поэтому вообще не было обиды из-за того, что нас куда-то не допускают. В этом плане нам пришлось сложнее в последнем юниорском сезоне. Мы понимали, что он — последний, поэтому хотелось выступить и на юниорском первенстве мира, и в финале», — добавила фигуристка.

Ранее Хабибуллина рассказала, какими методами пользуется пара для соблюдения синхронности в катании.