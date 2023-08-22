Фигурист Галлямов: понимаю, что футбол — это небезопасно, но играю осторожно

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Александр Галлямов отметил, что его игра в футбол не мешает основному роду деятельности.

«Я понимаю, что футбол — это небезопасно. Нельзя подводить Тамару Николаевну с Настей, нашу федерацию фигурного катания. Я действую осторожно. Хочу попросить, чтобы никто не переживал. Всё будет в порядке», — цитирует Галлямова Sport24.

Он также отметил, что на фигурных тренировках работает с полной отдачей, а потом едет на медиафутбол и отдыхает головой от всего.

20 августа фигурист дебютировал в матче Медийной футбольной лиги в составе петербургской команды «Чисто Питер», которая обыграла Nikifilini в стыковом матче за выход в групповой этап со счётом 2:0.

Ранее Галлямов поделился эмоциями от дебюта в медиафутболе.