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Фигурист Галлямов: понимаю, что футбол — это небезопасно, но играю осторожно

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Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Александр Галлямов отметил, что его игра в футбол не мешает основному роду деятельности.
Фигурист Галлямов: понимаю, что футбол — это небезопасно, но играю осторожно
  • РИА Новости

«Я понимаю, что футбол — это небезопасно. Нельзя подводить Тамару Николаевну с Настей, нашу федерацию фигурного катания. Я действую осторожно. Хочу попросить, чтобы никто не переживал. Всё будет в порядке», — цитирует Галлямова Sport24.

Он также отметил, что на фигурных тренировках работает с полной отдачей, а потом едет на медиафутбол и отдыхает головой от всего. 

20 августа фигурист дебютировал в матче Медийной футбольной лиги в составе петербургской команды «Чисто Питер», которая обыграла Nikifilini в стыковом матче за выход в групповой этап со счётом 2:0. 

Ранее Галлямов поделился эмоциями от дебюта в медиафутболе. 

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