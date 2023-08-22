Узнать больше

Княжук назвал подкрутку и поддержки элементами первостепенной важности в программах

Короткая ссылка
Фигурист Илья Княжук, выступающий в паре с Натальей Хабибуллиной, ответил на вопрос, что для него является элементами первостепенной важности в программах.
Княжук назвал подкрутку и поддержки элементами первостепенной важности в программах
  • РИА Новости

«Подкрутка и поддержки. На них я не могу заходить с расслабленной головой, всегда держу максимальную концентрацию, даже на тренировках. Прыжки или выбросы в этом плане даются значительно проще», — заявил Княжук в интервью RT.

Он также отметил, что пара долго работала над тройной подкруткой, чтобы сделать её достаточно высокой.

«В юниорах мы могли спокойно делать подкрутку третьего уровня на плюсы, и это не мешало выигрывать. Сейчас так нельзя. Нужен максимальный уровень сложности и желательно максимальные плюсы. Подкрутка вообще сложный элемент. В юниорах хочется поскорее его освоить, показать, что умеешь, из-за этого у многих заучивается неправильная техника, исправлять которую со временем очень сложно», — добавил Княжук.

Ранее фигурист Игорь Ерёменко, выступающий в паре с Аннабель Морозов, поделился мнением о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить