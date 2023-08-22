Княжук назвал подкрутку и поддержки элементами первостепенной важности в программах

Фигурист Илья Княжук, выступающий в паре с Натальей Хабибуллиной, ответил на вопрос, что для него является элементами первостепенной важности в программах.

«Подкрутка и поддержки. На них я не могу заходить с расслабленной головой, всегда держу максимальную концентрацию, даже на тренировках. Прыжки или выбросы в этом плане даются значительно проще», — заявил Княжук в интервью RT.

Он также отметил, что пара долго работала над тройной подкруткой, чтобы сделать её достаточно высокой.

«В юниорах мы могли спокойно делать подкрутку третьего уровня на плюсы, и это не мешало выигрывать. Сейчас так нельзя. Нужен максимальный уровень сложности и желательно максимальные плюсы. Подкрутка вообще сложный элемент. В юниорах хочется поскорее его освоить, показать, что умеешь, из-за этого у многих заучивается неправильная техника, исправлять которую со временем очень сложно», — добавил Княжук.

Ранее фигурист Игорь Ерёменко, выступающий в паре с Аннабель Морозов, поделился мнением о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.