Хабибуллина: чтобы не терять синхронность с Княжуком, посылаем определённые слова-сигналы

Фигуристка Наталья Хабибуллина, выступающая в паре с Ильёй Княжуком, рассказала, какими методами пользуется пара для соблюдения синхронности в катании.

«Есть определённые слова-сигналы, которые говорятся при смене позиций, и как раз в этот момент можно что-то скорректировать. Ускорить вращение или, наоборот, замедлить его. Когда мы заходим на тренировке на те или иные прыжки, всегда говорю я: делаем мы двойной или тройной. В поддержках и вращениях процессом руководит Илья», — заявила Хабибуллина в интервью RT.

Она также рассказала, что во время выступлений иногда начинает разговаривать с Княжуком на отвлечённые темы.

«На этапе юниорского Гран-при в Австрии было. Мы катали короткую программу, сделали первые три элемента, и на выезде с поддержки я говорю Илье: «Я уже так устала…». К чему я это сказала, зачем — объяснить невозможно», — добавила спортсменка.

Ранее Княжук ответил на вопрос, что для него является элементами первостепенной важности в программах.