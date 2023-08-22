Хабибуллина: чтобы не терять синхронность с Княжуком, посылаем определённые слова-сигналы
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«Есть определённые слова-сигналы, которые говорятся при смене позиций, и как раз в этот момент можно что-то скорректировать. Ускорить вращение или, наоборот, замедлить его. Когда мы заходим на тренировке на те или иные прыжки, всегда говорю я: делаем мы двойной или тройной. В поддержках и вращениях процессом руководит Илья», — заявила Хабибуллина в интервью RT.
Она также рассказала, что во время выступлений иногда начинает разговаривать с Княжуком на отвлечённые темы.
«На этапе юниорского Гран-при в Австрии было. Мы катали короткую программу, сделали первые три элемента, и на выезде с поддержки я говорю Илье: «Я уже так устала…». К чему я это сказала, зачем — объяснить невозможно», — добавила спортсменка.
Ранее Княжук ответил на вопрос, что для него является элементами первостепенной важности в программах.