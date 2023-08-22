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«Локомотив» продлил контракты с футболистами Карпукасом и Морозовым

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Московский «Локомотив» продлил соглашения с защитником Евгением Морозовым и полузащитником Артёмом Карпукасом.
«Локомотив» продлил контракты с футболистами Карпукасом и Морозовым
  • РИА Новости

Контракт с защитником рассчитан до 2026 года, соглашение с хавбеком продлено до 2027-го, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

Карпукас дебютировал за железнодорожников в апреле 2022 года и провёл за команду 48 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Морозов сыграл первый матч за московскую команду в нынешнем сезоне, на его счету три игры. В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды играл за воронежский «Факел».

Ранее Никос Петропулос, представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, высказался об интересе «Локомотива» к футболисту.

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