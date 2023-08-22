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Валуев: переименование стадиона в Дагестане — результат слов и действий Исинбаевой

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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Валуев: переименование стадиона в Дагестане — результат слов и действий Исинбаевой
  • РИА Новости

«Это нормально! В России никогда не любили предательство. Неважно, в каком виде и размере. Это результат её слов и действий. Публичные люди должны быть готовы расплачиваться за любую неказисто высказанную мысль», — цитирует Валуева Sport24.

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.

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